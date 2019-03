Le Ninja de Loches condamné à 2 ans de prison ferme pour le braquage de la boucherie

Loches, France

Le Ninja de Loches, ce jeune homme âgé aujourd'hui de 20 ans, a été condamné jeudi à 2 ans de prison ferme pour le braquage avec arme de la Boucherie de Loches, annonce la Nouvelle République. Kevin s'était rendu le 13 février 2018 dans une boucherie de l'avenue de la République avec son frère âgé de 15 ans. Sous la menace d'une arme et d'un couteau, les 2 jeunes ainsi que la petite amie de Kevin qui faisait le guet, s'étaient fait remettre la caisse, soit 1.200 euros. Kevin avait été arrêté quelques semaines plus tard....en prison où il purgeait une peine en semi-liberté.

Des braquages, des saccages, des menaces....

Le 9 mars 2018, il avait déjà été arrêté par la gendarmerie pour des faits de cambriolages commis à l'aide de son petit frère de 15 ans. Il avait également arraché des sacs à main à des vieilles dames et extorqué de l'argent à des jeunes. Il avait été condamné à l'époque à 6 mois de prison ferme. En juillet 2017, alors qu'il était ivre, il s'était aussi illustré en provoquant les gendarmes à la caserne. Quelques instants plus tôt, il avait saccagé la Maison de l'Emploi de Beaulieu-lès-Loches et détruit des ordinateurs, des portes de placards, un frigo et d'autres pièces de mobilier.