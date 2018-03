Loches, France

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté par la gendarmerie dans la soirée du vendredi 9 mars, à Loches. Il a été interpellé et incarcéré pour des faits de cambriolages notamment. Depuis deux mois, il y a en effet une vague de cambriolages dans la commune lochoise. Il aurait commis ces délits avec l'aide de son petit frère de 15 ans.

Il aurait également arraché des sacs à main à des vieilles dames et extorqué de l'argent à des jeunes. Des écoutes et des surveillances ont mis les gendarmes sur sa piste.

Le "Ninja" avait saccagé la Maison de l'Emploi de Loches en juillet dernier

Il s'avère que les forces de l'ordre le connaissent bien. Il s'agit en fait du "Ninja de Loches". En juillet dernier, ivre et se prenant pour un Ninja, il se rend à la gendarmerie. Il insulte des agents, les menace et se montre très hostile quand ils tentent de le maîtriser. Un peu plus tôt, ce même soir, il a saccagé la Maison de l'Emploi de Loches. Il détruit des ordinateurs, des portes de placards, un frigo et d'autres pièces de mobilier. Il asperge même les murs de jus de fruits et de moutarde. Il est convoqué devant la justice, pour ces faits, en juin prochain.

Quand aux faits de cambriolages et de vols de ces derniers mois, il a déjà été présenté devant le juge des libertés et de la détention ce dimanche 11 mars. Il est jugé en comparution immédiate, dès ce lundi 12 mars, au tribunal de grande instance de Tours.