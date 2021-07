Le Niortais Quentin Guillemain cible du logiciel Pegasus dit avoir possiblement été espionné par le Kazakhstan

Les deux téléphones portables du militant niortais Quentin Guillemain figurent sur la liste des 50.000 numéros pouvant faire l'objet d'une surveillance électronique via le logiciel espion Pegasus. Le Deux-Sévrien vient de porter plainte et a écrit à Emmanuel Macron.

Le militant niortais Quentin Guillemain a-t-il été espionné par le Kazakhstan via le logiciel Pégasus ? Président de l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles, le Deux-Sévrien* (également porte-parole de Génération Ecologie, le parti de Delphine Batho) vient de porter plainte (lundi) devant le parquet de Paris pour, entre autres, atteinte à la vie privée et association de malfaiteurs.

Contacté par un journal du Monde qui enquêtait sur Pégasus, Quentin Guillemain a appris que ses deux numéros de portable (perso et professionel) figuraient sur la liste des 50.000 cibles potentielles du logiciel espion israélien. Pourquoi le Kazakhstan aurait-il voulu l'espionner ?

Un lien avec ses activités en Ukraine ou sa critique du régime d'Astana ?

"Cette potentielle surveillance électronique pourrait être en lien avec mon ONG, Cosmopolitan Project Foundation, mise en sommeil depuis, avec laquelle j'ai organisé en 2017 à Paris une semaine de rencontres pour dénoncer la restriction des libertés dans cette ancienne république soviétique" explique le Niortais.

Depuis plusieurs jours, l'enquête du collectif de journalistes Forbidden Stories s'appuyant sur l'expertise technique d'Amnesty International a mis au jour un vaste scandale d'espionnage international. Les investigations montrent que le logiciel est utilisé à des fins politiques par onze États, notamment pour espionner des opposants, des militants, des journalistes et des juges.

Courrier envoyé à Emmanuel Macron

Parmi les mille cibles potentielles identifiées, sur 50.000 numéros de téléphone présélectionnés par des États, on dénombre 189 journalistes, 85 militants des droits de l'homme, 65 dirigeants d'entreprises et 600 personnalités politiques ou membres d'instances gouvernementales, dont plusieurs chefs d'État.

En plus de sa plainte, Quentin Guillemain a également écrit à Emmanuel Macron et à l'ambassadeur du Kazakhstan en France pour "avoir des explications". Il espère "que tout la lumière sera faite et surtout que la régulation de ce type de technologie sera mieux encadré à l'avenir".

*Il vit aujourd'hui à Paris mais a grandi dans le Niortais, à Prailles, Celles, Mauzé et Niort. Il a fait ses études supérieures à l'IUT de Poitiers. Ses parents vivent toujours dans les Deux-Sèvres où il garde de fortes attaches.