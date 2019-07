Le niveau d'alerte activé pour la Loire, de nouvelles mesures dans le Loiret face à la sécheresse

Déjà classé parmi les 35 départements en situation de crise au regard du niveau de ses cours d'eau, le Loiret connait de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau, au vu des derniers relevés effectués ces derniers jours. C'est le troisième arrêté de ce type depuis le début du mois de juin.

Six cours d'eau supplémentaire ont franchi leur seuil de crise

La situation au regard de la sécheresse continue de se dégrader : six cours d'eau supplémentaires, dont la Bonnée, le Fusain et le Solin, ont atteint leur seuil de crise, notamment dans le nord est du Loiret. Une quarantaine de communes supplémentaires dans ce secteur voient les conditions de prélèvement et d'irrigation encore durcies.

Les nouvelles mesures de restriction en fonction des cours d'eau

Ce qui est nouveau et inquiétant, c'est que la Loire atteint désormais son seuil d'alerte. Le soutien d'étiage, c'est-à-dire les lâchers d'eau depuis les barrages en amont pour maintenir un débit suffisant, a encore été abaissé, à 45 mètres cubes par seconde à Gien.

Nous appelons tous les habitants du Loiret à la sobriété

Toutes les communes du bassin de la Loire, de Villamblain à l'ouest du Loiret, à Saint Martin d'Abbat, se voient soumises à leur tour à des mesures de restriction. "Nous lançons à tous les habitants du Loiret un appel à la sobriété" dit Benjamin Beaussant, le directeur départemental des territoires du Loiret.

La carte des communes concernées par des mesures de restriction - Préfecture du Loiret

"Les industriels et les agriculteurs qui ont des autorisations de prélèvement dans le bassin de la Loire voient leurs autorisations réduites d'un quart, mais _nous aussi, qui utilisons l'eau du robinet pour arroser nos potagers_, nous devons réduire notre consommation".