Le niveau trois du plan Vigipirate activé dans l’Yonne

Apres l'attentat commis sur le marché de Noël à Strasbourg mardi soir, la France est passé au niveau "Urgence attentat". C’est le troisième et dernier niveau d'alerte du plan Vigipirate. Il est mis en place sur l'ensemble du territoire pour une durée limitée en cas d'attaque imminente ou en cas d'attentat comme ici à Strasbourg. Pour l'instant dans l’Yonne, aucune manifestation, aucun rassemblement n'est annulé.

La préfecture de l'Yonne a rappelé dans un communiqué que les « principaux rassemblements et manifestations sportives et culturelles ne sont à l’heure actuelle remis en cause ». Les consignes de sécurité ont été rappelées aux organisateurs ainsi qu'aux maires.

Les marchés de Noël prévus dans les jours qui viennent sont maintenus.

A chaque maire, toutefois, d'apprécier si la sécurité doit être, ou non, renforcée. A Villeneuve-sur-Yonne par exemple, le maire Cyril Bouleaux a décidé de recruter six agents de sécurité privé supplémentaires pour venir épauler le dispositif déjà en place ce weekend. Le nombre d'accès au marché de Noël a également été réduit.

A Auxerre, la corrida prévue samedi soir dans les rues de la ville est maintenue. Pas question d'annuler cette course festive qui rassemble plus d'un millier de participants et des centaines de spectateurs. D’ailleurs, cette manifestation fait déjà l'objet d'un dispositif de sécurité important assure la préfecture. Un dispositif qui suite à l’attentat de Strasbourg, a été une nouvelle fois vérifié et adapté.

Parallèlement, la préfecture de l’Yonne rappelle que les forces de l'ordre restent mobilisées sur l'ensemble du territoire, comme déjà depuis plusieurs semaines.