Le nom de la future Arena porte de la Chapelle en débat à la mairie de Paris

C'est au quatrième et dernier jour de cet ultime Conseil de Paris de la saison que le "naming" de la future Arena sera mis en délibération. Le complexe doit être livré l'été prochain, pour accueillir les épreuves de badminton, gymnastique rythmique et de para-haltérophilie pour les Jeux olympiques de 2024.

Les communistes avaient proposé le nom d'Alice Milliat*. "Nommer ainsi la future enceinte sportive parisienne permettrait d’ancrer cette grande actrice de la lutte pour l’égalité dans notre histoire et de donner pour la première fois un nom de femme à un équipement olympique, conformément à un vœu adopté à l’unanimité par le Conseil de Paris en 2020" avait rappelé Nicolas Bonnet-Oulaldj, président du groupe communiste et citoyen, dans une tribune au Monde en janvier 2022.

Mais, sur proposition de la majorité municipale, la structure sportive et culturelle de 8.000 places devrait être baptisée « Adidas – La Chapelle District ». Les conseillers de la capitale vont se prononcer sur ce choix qui ne fait pas l'unanimité à gauche.

Les conseillers écologistes, socialistes et communistes de Paris dénoncent la marchandisation du nom de la future Arena porte de la Chapelle Copier

Après les JO de 2024, l'Arena de 8.000 places accueillera compétitions sportives de niveau national ou international, le Paris Basketball en résidence, ainsi que des concerts, spectacles et congrès - SCAU / NP2F

Pour une fois, c'est la droite qui se rallie à Anne Hidalgo tandis que les alliés de la maire de Paris voteront contre le nom d'Adidas. Le groupe LR parisien Changer Paris reconnaît que le naming proposé par la majorité municipale a fait débat en interne, "les points de vue étaient assez divers de notre côté, mais au final, nous allons nous abstenir" conclut David Alphand. Ce qui devrait permettre l'adoption du nom de l'équipementier sportif malgré le vote contre des écologistes, socialistes et communistes parisiens.

Les communistes, emmenés par Nicolas Bonnet-Oulaldj, ont lancé une pétition pour défendre le nom d'Alice Milliat : "C'est une combattante féministe à laquelle toutes les sportives de haut niveau doivent leur participation aux jeux olympiques. S'il n'y avait pas eu une personne comme Alice Milliat, on n'aurait pas eu de championne d'athlétisme telles que Marie-Josée Pérec. Pour la première fois, ces JO vont avoir la parité des disciplines femme-homme. Donner le nom d'Alice Milliat est un symbole très fort pour le monde entier." Le conseiller communiste de la ville de Paris estime que "l'on passe à côté de l'histoire" et en veut à "Adidas "d'avoir refusé le co-naming en pleine période traversée par des débats sur le féminisme, avec l'élan de MeToo, la place des femmes dans le sport, ou encore l'égalité salariale homme/femme dans le sport".

Si on continue dans cette logique on va débaptiser des rues, des monuments et des stations de métro

Le chef de file du groupe communiste continuera son combat contre le naming dès que de nouvelles occasions se présenteront : _"_A plusieurs reprises, vient la question du naming du Parc des princes. Il est hors de question que, afin de moderniser le stade selon les ambitions du PSG, on change de nom !" Nicolas Bonnet-Oulaldj regrette que la métropole lilloise ait débaptisé le stade Pierre Mauroy de Lille**. "Mais on est où là ?!" tempête-t-il, avant de poursuivre : "si on continue dans cette logique, on va débaptiser des rues, des monuments et des stations de métro !" L'élu communiste en fait une "lutte de modèle économique : on a des entreprises qui contribuent de moins en moins à la fiscalité et qui vont s'acheter le patrimoine public. C'est complètement scandaleux !" dénonce-t-il.

on ne souhaite que Paris ressemble aux Galeries Lafayette à ciel ouvert

Un modèle économique que ne cautionnent pas davantage les élus écologistes de Paris. "Comme lors de la précédente mandature d'Anne Hidalgo, on continue à s'opposer au naming, comme on s'oppose aux bâches publicitaires géantes dans tout Paris pour rénover le patrimoine. On ne souhaite que Paris ressemble aux Galeries Lafayette à ciel ouvert". Le choix du nom d'Adidas "ne correspond pas à ce que nous défendons politiquement, par conséquent, nous voterons contre" fait savoir l'élue Mélody Tonolli de Paris en Commun-Écologie pour Paris.

* Née en 1884 à Nantes et décédée en 1957 à Paris, Alice Milliat est reconnue comme l'une des plus grandes militantes du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international. Nageuse, rameuse et hockeyeuse de haut niveau, elle a cofondé la Fédération des sociétés féminines sportives en France, avec laquelle elle a participé à l’organisation de Jeux mondiaux féminins.

**Le 24 juin 2022, la métropole européenne de Lille a validé le contrat de naming "Décathlon Arena".

