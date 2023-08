Le nombre d'accidents de la route en hausse de 25% comparé à 2022 en Haute-Saône

Le bilan de l'accidentologie est mauvais en Haute-Saône depuis le début de l'année. La Préfecture comptabilise 66 accidents sur les routes du département. C'est 25% de plus comparé à l'année 2022. Quinze personnes sont mortes, contre seize l'année précédente. Dans ce contexte, le nombre de contrôles de police et de gendarmerie est en hausse ces dernières semaines.

Objectif : "inverser les tendances"

"On est sur la période estivale avec des mobilités plus fréquentes qu'habituellement, explique la directrice de cabinet du préfet Emmanuelle Juan-Keunebroek. Les forces de sécurités, qu'elles soient la police ou la gendarmerie, se mobilisent pour assurer des contrôles avec des sanctions, mais aussi dans une approche pédagogique. L'objectif est aussi de pouvoir sensibiliser les usagers aux risques de la route. Nous souhaitons mettre l'accent là-dessus le plus possible pour essayer d'inverser les tendances."

Le 10 juillet un adolescent de 16 ans est mort après un choc frontal avec une voiture, à hauteur de Chariez, à côté de Vesoul. La vitesse reste la principale cause des accidents de la route en Haute-Saône, suivie de l'alcool et des stupéfiants, selon la préfecture. L'ensemble du département est concerné par cette hausse du nombre de contrôles