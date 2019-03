Le nombre de cambriolages en baisse de 17% en 2018 en Mayenne

Laval, France

164 cambriolages en moins l'an passé : après une année défavorable en 2017, la baisse du nombre de cambriolages constatée depuis 5 ans sur le département se confirme. D'après le Préfet de la Mayenne Jean-Francis Treffel, qui a fait ce mercredi un bilan de la délinquance pour l'année 2018, 808 cambriolages ont été constatés dans le département, alors qu'en 2003, 1657 cambriolages avaient été relevés.

"Un bon résultat par rapport aux années précédentes", selon Jean-Francis Treffel, qui a ajouté que "la gendarmerie et la police ont fait une action particulière sur la lutte contre les cambriolages, en particulier en démantelant un certain nombre de raids qui étaient fait à partir de l'extérieur".

N'hésitez pas à aller au commissariat ou en gendarmerie quand vous partez en vacances

Le Préfet qui a rappelé les opérations de sensibilisation pour lutter contre les cambriolages, comme l'opération "Tranquillité vacances" : "N'hésitez pas à aller au commissariat ou en gendarmerie quand vous partez en vacances, pour indiquer que votre logement sera vide pendant quelques jours ou quelques semaines. Même chose pour les entreprises, pour que les locaux puissent être pris en compte dans les rondes de police et de gendarmerie."

Les résultats sont satisfaisants, mais il faut rester vigilant : le début de l'année 2019 enregistre une remontée du nombre de faits constatés.

Augmentation des violences

Le nombre de violences a augmenté en 2018 : + 8,7% par rapport à 2017. Au total, 1731 faits de violences ont été commis dans le département (+151 faits). Des violences notamment intra-familiales : 717 victimes, soit 66 de plus qu'en 2017, "et malheureusement, ce sont souvent des femmes qui en sont les victimes", selon le Préfet de la Mayenne. La première cause de ces violences est l'alcoolisation excessive.

Selon le Préfet, il y a eu un effet Weinstein : "La parole s'est libérée, mais cela doit inciter les forces de police, de gendarmerie, mais aussi tous ceux qui ont de la prévention à faire, que ce soit au niveau de l'enseignement, dans les collèges, dans les lycées, les associations... Que chacun a un rôle très important à jouer en matière de prévention dans ce domaine."