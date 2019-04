Le nombre de chômeurs en baisse dans l'Indre et le Cher au premier trimestre 2019

L'Indre et le Cher connaissent une baisse significative du nombre de demandeurs d'emplois sur le premier trimestre de 2019. Ce sont les deux plus forts reculs dans la région Centre-Val de Loire.

Les chiffres du chômage pour le premier trimestre 2019 viennent d'être publiés, ce vendredi 26 avril. La tendance est à la baisse dans l'Indre et dans le Cher. Ce qui confirme les précédentes statistiques, pour le dernier trimestre 2018 : le nombre de demandeurs d'emplois était déjà en baisse.

Si on ne prend en compte que la catégorie A qui n'ont pas du tout travaillé, l'Indre connaît un recul de 2,5 % du nombre de chômeurs. Cela représente 260 personnes en moins sur les listes de Pôle emploi. La baisse est de 2,1 % dans le Cher, soit 330 chômeurs de moins.

Au 31 mars 2019, on comptait 10 290 chômeurs dans l'Indre et 15 230 dans le Cher. L'Indre et le Cher sont les deux départements de la région Centre-Val de Loire où le recul du chômage est le plus fort.

La baisse est évidemment moins significative si on prend en compte toutes les catégories (A, B, C, D et E), c'est-à-dire les personnes au chômage mais aussi les personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi mais qui ont exercé une activité. Il y a une baisse de 0,7 % dans l'Indre et de 0,4 % dans le Cher.