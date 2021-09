Le nombre de consommateurs de drogues dures a explosé dans le Cambrésis ces dernières années

Quand il est arrivé à Cambrai Rémi Schwartz ne comptait qu'une petite dizaine de toxicomanes qui allaient s'approvisionner à Lille ou en Belgique. Mais aujourd'hui les livraisons se font "à domicile" explique le procureur. Un mode opératoire qui s'est accentué avec les différents confinements où les habitants du Cambrésis ne pouvaient plus se déplacer.

Les trafiquants se sont donc adaptés, les vendeurs sont venus sur place, ce qui a expliqué très largement l'accélération d'une mutation qu'on voyait déjà depuis quelques années, mais qui s'est très clairement accéléré pour devenir le mode exclusif de distribution des stupéfiants. Aujourd'hui il n'y a plus de toxicomanes qui vont chercher leurs produits à Lille ou en Belgique

Des vendeurs qui viennent soit à la journée 2/3 fois par semaine pour livrer à domicile ou dans la rue, soit carrément ils s'installent chez un consommateur en échange de drogue gratuite, ce qui leur permet de rayonner sur un secteur plus facilement. Ce qui a mathématiquement des incidences sur la délinquance explique Rémy Schwartz

A partir du moment où il y a une offre qui est plus facile, vous avez forcément plus de consommateurs. Les produits étant des produits qui entraînent des addictions fortes parfois une accoutumance, et qui coûtent de l'argent. Pour se payer les produits les consommateurs commettent des délits