Indre-et-Loire, France

A la maison d'arrêt de Tours, le nombre de détenus est à la baisse sur 2017, selon les chiffres fournis par l'administration pénitentiaire. Elle est passée de 224 détenus en janvier à 207 au 1er décembre, soit 17 détenus en moins. C'est le seul centre de détention en Région Centre-Val de Loire à connaître une baisse. Toutefois, la problématique de surpopulation carcérale est toujours présente, puisque la maison d'arrêt de Tours compte 145 places, soit un taux d'occupation de 143%, comme au niveau national.

224 détenus à Tours en janvier, 207 au 1er décembre

A la maison d'arrêt de Tours, on y trouve des prévenus en attente de jugement et des condamnés à de courtes peines. Les détenus se retrouvent en moyenne à deux par cellule voire trois. il est désormais loin le temps où on voyait trois à quatre personnes par cellule de 10m². Pour autant, le syndicat des surveillants pénitentiaires dénonce toujours le manque d'effectif, avec au mieux des brigades de surveillance de 15 personnes maximum. Les agressions contre des surveillants avaient explosé en 2016, avec 12 actes recensés. Depuis le début de l'année, 3 agressions ont été relevées.