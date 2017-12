Les pompiers de l'Hérault sont intervenus pour une dizaine de feux d'habitation depuis le début du mois de décembre et 42 fois en novembre, deux fois plus que l'an dernier à la même époque.

Hérault, France

Trois feux d'habitation en près de 24 heures dans le département. Les incendies de ce type se multiplient depuis l'arrivée du froid.

Une série noire

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un immeuble a pris feu à Bédarieux, obligeant une quinzaine de personnes à évacuer les lieux. Quelques heures plus tôt, à Cournonterral, un feu de cheminée s'était déclaré dans une villa. Enfin la nuit précédente, autre incendie plus important, dans une maison à Gigean. Là encore tout est parti d'un feu de cheminée.

Depuis le mois de décembre, on compte déjà une dizaine de sinistres de ce genre dans l'Hérault: les Rives, Colombiers, ou encore Montarnaud. Plus alarmant, en novembre, le phénomène a plus que doublé: 42 feux d'habitation contre 18 en novembre 2016.

Les conseils de prévention

Le colonel des pompiers Eric Florès rappelle quelques règles élémentaires de sécurité:

- s'équiper de détecteurs de fumée, obligatoires depuis deux ans et vérifier qu'ils fonctionnent.

- le ramonage est essentiel pour ceux qui ont une cheminée car la suie accumulée s'enflamme rapidement.

- évitez de brancher un chauffage d'appoint sur une multiprise. Le plus sûr est de la brancher directement sur la prise électrique.

Rappel des risques et gestes de prévention en période hivernale - Sdis