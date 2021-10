Le nombre de formations professionnelles a doublé entre 2019 et 2020

Deux ans après le lancement de l'application "Mon compte formation", une étude de la Dares publiée ce jeudi indique que le nombre de formations suivies dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) a quasiment doublé entre 2019 et 2020. Le nombre de formations est passé de 517.000 en 2019 a 984.000 en 2020. Le service statistique du ministère du Travail a souligné une "hausse sans précédent", notamment dans le domaine des transports avec le permis de conduire. Cela représente plus d'un quart des formations réalisées (25,9%).

Viennent ensuite les langues étrangères (17%), le développement des capacité d'orientation, d'insertion ou de réinsertion (15,2%) ou encore l'informatique (10,3%). La Dares souligne que la forte hausse des formations suivies s'explique par l'ouverture fin novembre 2019 du "parcours achat direct" (PAD), qui permet aux personnes de mobiliser leurs droits sans intermédiaire pour acheter une formation. Ce passage au PAD "est particulièrement favorable aux femmes, aux moins de 30 ans et aux plus de 60 ans, aux demandeurs d'emploi et aux salariés non cadres", indique l'étude.

Une hausse liée à la crise sanitaire

Les demandeurs d'emploi représentent notamment "36% des bénéficiaires du CPF en 2020, soit 4 points de plus que l'année précédente". Une autre étude de la Caisse des dépôts, qui gère le CPF, confirme une année 2020 "marquée par une explosion de la demande" et souligne que le dynamisme "se confirme en 2021, avec sur les six premiers mois un nombre de dossiers équivalent à celui de l'ensemble de l'année 2020".

La Cour des Comptes recense 4,6 millions de dossiers de formation financée par le CPF de 2015 à la fin du premier semestre 2021, dont 2,1 millions depuis l'ouverture de "Mon compte formation" en novembre 2019. Pour les seuls salariés du privé, le taux de recours au CPF est passé de 1,5% en 2018 et 2019, à 2,5% en 2020, indique une autre note de la CDC. Outre le passage au PAD, cela s'explique notamment par la crise du Covid-19 qui a aussi "libéré du temps, accru l'incertitude et accéléré les mutations dans certains secteurs". Les salariés de l'hébergement-restauration, souvent en activité partielle pendant la crise, présentent "une des plus fortes hausses du taux de recours" (de 0,7% en 2019 à 2,4% en 2020).

Attention aux arnaques

Vous avez peut-être reçu des appels téléphoniques ou des SMS vous incitant à effectuer une formation avant telle date, sans quoi vos droits seraient définitivement perdus. Il n'en est rien, puisque vos droits restent bien sûr utilisables si vous les avez transférés. Certains centres de formation se font même passer pour des organisme officiels. De nombreuses sociétés cherchent ainsi à vendre des formations, en langues étrangères notamment. Le ministère du Travail alerte sur ces tentatives d'escroquerie et vous recommande de ne jamais transmettre vos donnés personnelles. Il rappelle également que le seul site pour transférer vos droits est moncompteformation.gouv.fr. Tous les autres sont frauduleux.