Le nombre de saisies de tabac de contrebande repart à la hausse

La lutte contre le tabac de contrebande s'est intensifiée l'année dernière. Le nombre de saisies en France a augmenté de 15%, soit 241,1 tonnes de marchandises. L'année dernière, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, avait fustigé des "chiffres pas bons" et annoncé en faire "la priorité du quinquennat", tandis que la hausse des prix a encouragé le trafic.

Dans la capitale, les contrôles se sont intensifiés dans les épiceries, les bars à chicha ou contre les vendeurs de cigarettes à la sauvette. "On est vraiment sur une augmentation significative du nombre d'affaires constatées", explique Franck Lacroix, directeur régional des douanes de Paris. "Nous avons des instructions fermes, c'est notre priorité d'action absolue notamment dans Paris intra-muros."

Reportage aux côtés des douaniers dans un bar à chicha du 12ème arrondissement. Copier

Ce n'est pas sans conséquence sur le trafic de cigarettes dans la rue. Habituellement concentrés dans le 18ème arrondissement, boulevard Barbés ou dans le quartier de la Chapelle, les vendeurs à la sauvette vont désormais dans d'autres quartiers comme le 12ème arrondissement et le 13ème arrondissement selon Franck Lacroix: "En termes de mode opératoire, on observe que les organisations criminelles changent régulièrement leurs vendeurs. Pour l'observation et l'identification ça devient plus compliqué."

Presque 100 tonnes de stupéfiants saisis

La quantité de stupéfiants interceptés a également bondi. 97,4 tonnes de drogues ont été saisies sur le territoire français et en haute mer l'année dernière, soit une augmentation de 47,4%. Dans le détail, cela représente 12,2 tonnes de cocaïne et 63,9 tonnes de cannabis.