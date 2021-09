Le nombre de tués en deux-roues en augmentation dans les Alpes-Maritimes

Les conducteurs et passagers de deux-roues sont les plus vulnérables sur la route. Dans le département des Alpes-Maritimes, ils représentent plus de la moitié des morts sur les routes. Dix-huit conducteurs ou passagers de deux roues ont été tués dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année 2021. Selon le Directeur de Cabinet de la Préfecture des Alpes-Maritimes, Benoit Huber, "cette tendance s'aggrave au fil des années car le trafic est de plus en plus important. Le bilan s'est récemment alourdi avec l'accident dramatique de Puget-Théniers impliquant deux pompiers. À ce stade de l'année le bilan est plus élevé que celui de 2020 à la même période."

Opération de sensibilisation à la sécurité routière au Port de Nice

Dans ce contexte, la Préfecture des Alpes-Maritimes organise ce samedi une opération de prévention "sécurité routière" auprès des motards prenant le ferry vers la Corse. Au port de Nice, quelques usagers ont pu découvrir avant de prendre le bateau plusieurs ateliers : une moto mystère sur laquelle il fallait retrouver de potentielles anomalies, démonstration du déclenchement de gilets airbags. Le gilet airbags se place sur le dos du motard, il protège l'ensemble du buste et la colonne vertébrale. Cinq pour cent des usagers seulement l'ont adopté. Selon Xavier Rugal, le Vice-président du groupement de promotion de l'airbags moto "il existe depuis plusieurs années mais c'est encore trop peu utilisé, c'est dommage car la plupart des traumatismes surviennent au niveau des organes vitaux et ce gilet se déclenche avant la chute à terre et on réduit ainsi considérablement le nombre de tués."

Le Directeur de Cabinet de la Préfecture des Alpes-Maritimes sur une opération de prévention "sécurité routière" - Lucile Auconie

Le gilet airbags encore trop peu utilisé peut sauver des vies - Lucile Auconie

Le 12 août, Emmanuel Macron a défendu la suspension de l'instauration d'un contrôle technique pour les deux-roues à partir de 2023 par le fait qu'il ne fallait "pas rajouter des contraintes" aux Français à un moment où ils subissent déjà la crise sanitaire. Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a évoqué un "dispositif alternatif". Dans le département des Alpes-Maritimes, la lutte contre l’accidentalité des deux-roues motorisées est un enjeu important : les conducteurs de deux roues représentent 20% des personnes tuées alors qu’ils ne représentent que 2% des usagers de la route.