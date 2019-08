Le nombre de tués sur les routes des Alpes-Maritimes en forte baisse en juillet

Alpes-Maritimes, France

Bons chiffres de la sécurité routière pour le mois de juillet dans les Alpes-Maritimes. Alors que la tendance nationale est à la stabilité (328 tués comme en juillet l'an dernier au niveau national), le nombre de victimes est en baisse de 40% dans le département. Au total, six tués sur les routes contre 10 en 2018.

Mois de juillet record

C'est tout simplement le mois de juillet avec le moins de victimes sur les cinq dernières années dans les Alpes-Maritimes. Le nombre de blessés est aussi en forte baisse : 134 blessés en juillet dernier contre 207 il y a deux ans.

Des bons chiffres, mais une mauvaise tendance depuis le début de l'année

Des chiffres plutôt réjouissants en juillet mais quand on élargit, quand on regarde la tendance depuis le début de l'année: c'est la situation inverse : le nombre de tués augmente sur les sept premiers mois avec 34 victimes, quatre de plus qu'il y a un an. Et ce sont encore les plus vulnérables, les motards, qui restent les plus touchés par ces accidents mortels.