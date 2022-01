Le Nordiste qui avait enlevé sa belle-fille en Moselle condamné à 4 ans de prison

L'homme de 33 ans était jugé pour avoir enlevé et séquestré sa belle fille le week-end dernier près de Metz en Moselle. Le beau-père et la mère n'avaient visiblement pas supporté que la jeune fille parte s'installer dans l'Est chez son petit ami, et avaient monter un plan pour la ramener dans le Nord avec la complicité de deux amis du jeune couple.

Ils leur offrent 1.000 euros pour organiser un dîner chez eux du côté de Thionville. Un des amis a pour mission d'éloigner quelques instants le petit copain de la jeune Nordiste qui se retrouve avec seulement une de ses amies, en réalité complice de l'enlèvement.

C'est à ce moment que son beau-père entre, la ligote et la bâillonne avec des liens en plastique. Il la fait ensuite entrer la voiture, où l'attend sa mère. Tous les deux la ramènent alors jusqu'à leur domicile dans le Nord.

Le beau-père est connu des services de police avec huit mentions au casier judiciaire précise le procureur de la république de Cambrai,Rémi Schwartz, notamment pour de la délinquance routière et des violences.

Des violences notamment sur sa belle fille il y a une dizaine d'années qui avaient conduit à son placement. Sa mère qui n'avait pas supporté alors ce placement avait enlevé sa fille et avait été condamnée pour soustraction de mineurs puis récemment pour escroquerie.

Les 2 complices Mosellans seront eux jugés en mai.