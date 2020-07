Le nouveau conseil municipal de Chambéry est officiellement en place

Thierry Repentin est officiellement nouveau maire de Chambéry. Il annonce un nombre d'adjoint supérieur à l'équipe précédente pour favoriser le lien avec les habitants. Cette équipe se présente comme dynamique et a prévu trois conseils municipaux d'ici fin juillet.

Chaque nouvel adjoint présente ses convictions et ses ambitions

C'est ce samedi matin que le nouveau conseil municipal de Chambéry a pris officiellement sa place, lors d'une séance qui s'est tenue en public au centre des congrès le Manège.

Thierry Repentin est donc officiellement le nouveau maire et Aurélie Le Meur, première adjointe. Il y a au total 19 adjoints, soit 4 de plus que la mandature précédente "pour être plus à l'écoute de la population " a indiqué Thierry Repentin.

Le nouveau conseil a prévu 12 pôles de compétences, avec notamment 6 adjoints de quartier. L'opposition n'a pas présenté de candidat.

L'ancien maire Michel Dantin a officiellement passé le relais ce matin © Radio France - Christophe Van Veen

Les nouveaux élus ont prévu trois conseils municipaux dès ce mois de juillet.

Chaque nouvel élu a présenté brièvement ses motivations et ses priorités. Le conseil municipal d'installation s'est terminé un peu avant midi. Il aura duré 3h30.

Une situation plus tendue à Annecy

A Annecy, le même protocole sera observé cette après midi mais dans une ambiance certainement plus tendue puisque le maire sortant, Jean-Luc Rigaut a décidé de contester les résultats du second tour. Il a perdu la mairie, au profit de l’écologiste François Astorg, à 27 voix prés.