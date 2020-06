Municipales à Coutances : Jean-Dominique Bourdin est le nouveau maire

On peut parler de large victoire pour Jean-Dominique Bourdin. Avec 62 pour cent des voix, il devance très largement Jean-Michel Masson, qui conduisait une liste de gauche et écologiste (19,17 pour cent) et Anne Harel, l'autre candidate de droite de cette élection (18,66 pour cent).

Chirurgien-dentiste et passionné d'arts martiaux

A 61 ans, Jean-Dominique Bourdin est conseiller municipal sortant et conseiller départemental. Il était le maire-adjoint aux sports d'Yves Lamy (le maire sortant) depuis 2014. Il pratique le Kung-Fu et le karaté depuis l'âge de 15 ans.

Le maire de tous les Coutançais

Jean-Dominique Bourdin veut être "le maire de tous les coutançais". Il souhaite également un audit pour que les finances de la commune soient examinées à la loupe.