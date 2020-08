Le nouveau ministre de l’Agriculture en Haute-Garonne pour constater les dégâts de la canicule

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, rencontrera, ce vendredi 14 août, des agriculteurs de Haute-Garonne afin d’aborder le sujet des aléas climatiques. Au menu principalement la sécheresse et les orages. Les élus des syndicats conviés se félicitent que le ministre viennent voir sur place les dégâts. "On a 40 % de perte par rapport à une année normale" insiste le président de la FDSEA en Haute-Garonne Jean-François Lamassé.

De 30 à 70 % de perte de rendement

"La dernière pluie efficace, c’était le 26 juin. Depuis on a eu 3 millimètres à peine. Tous est bloqué. Le maïs est en train de sécher sur pied. Ça ne donnera rien. Il y a des pertes rendements qui sont de 30 % à 70 % selon les endroits et les cultures" poursuit le secrétaire général de la confédération paysanne Michel Des Rochettes.

Le ministre va visiter deux exploitations : la ferme Feraut, à Cassagnabère-Tournas près de Saint-Gaudens et Pierre Pintat-Farcet à Mazères-sur-Salat. Il sera forcément question lors des rencontres de l’opportunité de la construction de lacs ou de retenus collinaires pour aider l’irrigation pendant la saison estivale.

Julien Denormandie sera l'invité de France Bleu Occitanie demain, vendredi, à 7h45.