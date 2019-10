Le nouveau patron des policiers du Doubs Michel Klein promet "d'améliorer les conditions de travail des personnels"

Besançon, France

"Sur les difficultés des policiers, il ne faut pas être autiste". Au lendemain d'unemanifestation historique des policiers à Paris(27.000 manifestants selon les syndicats, dont 200 Franc-comtois) Michel Klein le nouveau directeur départemental de la sécurité publique dans le Doubs était l'invité de France Bleu Besançon ce matin.

Et il ne cherche pas à nier l'évidence : "Les policiers ont aujourd'hui des cycles de travail qui sont compliqués mais une réflexion est en cours sur le sujet. Je m'engage aussi à améliorer les locaux et les conditions d'accueil du public", a également promis le nouveau patron des policiers dans le Doubs. "Il faut améliorer les conditions de travail avec ce métier difficile. Sur la voie publique c'est compliqué il faut donc un petit refuge quand on regagne la maison-mère, c'est à dire le commissariat central."

10.000 nouveaux policiers et gendarmes d'ici 5 ans

"Le bateau ne coule pas, on est en train de rattraper les effectifs", a aussi estimé Michel Klein, en réponse aux propos de Sébastien Péron, délégué adjoint du syndicat Alliance Police dans le Jura. "Un plan de recrutement de 10.000 policiers et gendarmes a été lancé sur trois ans par le ministère de l'Intérieur, mais cela prend du temps, il en faudra cinq pour y arriver".