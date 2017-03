Le nouveau procureur de Bourges reconnait une situation "spécifique" sur Vierzon

Le nouveau procureur de la république de Bourges vient de prendre ses fonctions : Joël Garrigue, 42 ans, nous vient de Mayotte où il fut procureur durant 3 ans.

Son prédécesseur, Vincent Bonnefoy (nommé Procureur Général à Orléans) lui laisse une délinquance plutôt maitrisée (en baisse de 1,6 % l'an dernier dans le Cher). Joël Garrigue se fixe notamment comme objectif de faire diminuer les cambriolages et le trafic de stupéfiants. La situation sur Vierzon ne le laisse pas indifférent. Quelques affaires sensibles ont marqué les esprits à Vierzon comme l'agression d'un couple de septuagénaires puis d'une jeune fille à la fin de l'année dernière. L'esplanade la Française reste la scène régulière de rixes ou de bagarres, souvent sur fond d'alcool. Un homme vient d'écoper d'un an ferme après avoir salement amoché il y a une semaine une personne handicapée pour lui voler son portable. Le trafic de drogue est visible en centre ville : Vierzon concentre les maux. Près de 240 cambriolages l'an dernier. Le nouveau procureur de Bourges, Joël Garrigue a bien l'intention de se rendre rapidement dans la ville pour rencontrer les élus et les policiers.

Des démolitions sont prévues dans le centre de Vierzon pour donner un nouveau visage à la ville © Radio France - Michel Benoit

Cinq nouvelles caméras doivent être installées en centre ville. Deux communautés sont montrées du doigt : les gens du voyage et des familles originaires des îles. La municipalité réclame des effectifs supplémentaires de police, la préfecture ne juge pas forcément cela nécessaire. Le nouveau procureur de Bourges se forgera une opinion rapidement.