Le nouveau procureur de Caen veut intensifier la lutte contre les violences intra-famliales

"Un parquetier pur jus". C'est ainsi que Jean-Michel Rotaru, procureur-adjoint de Caen, a brossé le portrait de son nouveau patron. Devant l'ensemble des magistrats de la juridiction caennaise, ainsi que les représentants des autorités civiles et militaires du Calvados, Joël Garrigue a officiellement pris ses nouvelles fonctions de procureur de la République de Caen ce vendredi matin.

Agé de 48 ans, le nouveau procureur de la République de Caen a en effet exercé l'essentiel de sa carrière au parquet. Mis à part un passage à l'instruction pendant trois ans, il a été procureur à Mayotte, puis à Bourges dans le Cher. A Caen, il succède à Amélie Cladière, qui a "mis sa carrière entre parenthèses pour des raisons familiales", précise Jean-Michel Rotaru.

"Les violences sont inacceptables et méritent une réponse rapide et adaptée"

Dans le Calvados, département qu'il découvre, Joël Garrigue prend la mesure de ce qui l'attend. "Les violences quelles qu'elles soient sont inacceptables, et elles méritent une réponse rapide et adaptée". Joël Garrigue distingue les violences visibles, de celles qu'on ne voit pas, "qui ont eu lieu à l'intérieur des foyers, les violences intra familiales, physiques et/ou psychiques, qui ravagent les victimes."

Il relève leur augmentation ces dernières années, en partie "due à la libération de la parole". Et il souligne les outils déjà mis en place dans le Calvados. "Un centre de prise en charge des auteurs de violence, les centres d'hébergement pour les victimes, avec la volonté d'accroitre le nombre de places, la Maison de Protection des Familles et le travail au quotidien des compagnies de gendarmerie". Le nouveau magistrat fait également le point sur le dispositif des téléphones grave danger. "Leur nombre a doublé récemment, il y en a désormais une trentaine dans le département".

L'autre préoccupation de Joël Garrigue, c'est le trafic de stupéfiants. "Ces produits irriguent nos quartiers, mais pas seulement à Caen et ses alentours". Un trafic dont "les conséquences sanitaires et humaines sont dramatiques, et qui génère une économie souterraine qu'il faut combattre".