Le nouveau procureur de la République de Toulouse est arrivé

Il incarne le nouveau visage de la justice dans la ville rose. Samuel Vuelta-Simon est le nouveau procureur de la République de Toulouse, il prend la suite de Dominique Alzéari nommé avocat général à la cour d'appel de Paris.

Un des patrons de la lutte anti-drogue en France

C'est désormais Samuel Vuelta-Simon que vous entendrez communiquer sur les grosses affaires médiatiques, on pense notamment à la disparition de Delphine Jubillar. Son nom n'est pas inconnu dans le sud de la France puisqu'il a aussi été pendant cinq ans procureur de la République de Bayonne où il a géré les dossiers du désarmement de l'ETA en 2017 et la tenue du G7 à Biarritz en 2019.

Né en Espagne, âgé de 58 ans, il était jusque-là l'un des patrons de la lutte anti-drogue en France, il a co-dirigé l'OFAST (office anti-stupéfiants). Et quand on lui demande si les stups seront parmi ses priorités, Samuel Vuelta-Simon répond d'abord : "ce serait très prétentieux de vous dire le premier jour de mon arrivée, quelles seront les priorités de mon action, je compte me laisser le temps de regarder, voir, comprendre les fonctionnements, voir ce qui va et ce qui ne va pas pour après modestement esquisser des axes de travail". Avant de répondre à la presse insistante sur son expérience professionnelle que oui, comme n'importe quel autre procureur ailleurs, la lutte contre les stupéfiants sera un axe de travail : "je pense que c'est la mission de tout procureur de tout parquet, pas la mienne en particulier. J'ai eu une expérience professionnelle très intéressante, mais n'importe quel autre procureur est capable de lutter efficacement et le fait contre le trafic de stupéfiants. A Toulouse comme ailleurs c'est une menace forte qui pèse sur la société française, sur la Nation ici, à Marseille, à Bordeaux, à Narbonne, Carcassonne, à Bayonne ou à Paris. A Toulouse comme ailleurs, cette menace étant présente, c'est un des axes de travail des forces de sécurité et du Parquet."

Fusillade le 18 août aux Izards à Toulouse

Le procureur général de la cour d'appel de Toulouse, Franck Rastoul a pour sa part évoqué le trafic de stupéfiants dans son discours d'audience solennelle d'installation ce mercredi 1er septembre estimant que la "connaissance (de Samuel Vuelta-Simon ndlr) des problématiques policières" et que son "investissement dans la lutte contre les trafics de stupéfiants à la tête de l'office spécialisés" lui "seront précieuses alors que le nombre de quartiers de Toulouse sont gangrénés par ce véritable fléau". Franck Rastoul a notamment cité comme exemple de la violence des règlements de comptes pour la maîtrise des points de vente "la fusillade du 18 août dernier en fin d'après-midi dans le quartier des Izards" à Toulouse.