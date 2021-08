Le nouveau tribunal d'Aix-en-Provence ouvert au public ce lundi

Le nouveau palais de justice d'Aix ouvre officiellement ses portes au public ce lundi 30 août. Après 12 ans de séparation entre les sites provisoires de Carnot et Pratési, les 220 fonctionnaires et magistrats sont enfin réunis dans un bâtiment flambant neuf.

Dernier préparatif au nouveau palais de justice d'Aix-en-Provence, avant l'ouverture au public ce lundi 30 août. Pendant 12 ans, les 220 fonctionnaires et magistrats ont travaillé dans deux sites provisoires, à Carnot et à Pratési (Jas de Bouffan). Ils sont enfin réunis dans un bâtiment impeccable : 30 mètres de haut, de larges baies vitrées, des salles entièrement connectées et même des panneaux numériques pour se repérer dans les couloirs de ce nouveau complexe dernier cri.

220 magistrats et fonctionnaires vont intégrer les nouveaux locaux. © Radio France - Auriana Castro

Désormais, le travail se fera dans les meilleures conditions selon Francis Jullemier-Millasseau, président du Tribunal d'Aix : " Ce palais de justice est une très grande satisfaction. Avec les deux sites séparés depuis 12 ans, on avait des fonctionnaires qui ne se connaissaient même pas... En termes d'osmose, c'est significatif."

Achille Kiriakides, procureur de la République, a déjà pris ses quartiers. © Radio France - Auriana Castro

Avec deux salles d'audience supplémentaires, six au total, Achille Kiriakides, procureur de la république, espère rattraper petit à petit le retard engrangé dans le traitement des dossiers, notamment depuis le confinement : "Nos possibilités étaient limitées [...] Avec ces deux salles, le travail sera effectivement plus efficace, mais se fera aussi dans des conditions de confort et d'accueil bien plus satisfaisants."

À côté de ce nouveau palais de justice, les anciens bâtiments seront bientôt démolis pour laisser place à un parking.