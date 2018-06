Corse, France

"L'engin a commencé à brûler devant une porte d'entrée du magasin, il n'a pas explosé mais c'est quand même une charge d'environ 300 grammes d'explosif", a précisé le procureur ce vendredi matin.

La charge a été déposée devant cette entrée du centre commercial. © Radio France - Marion Galland

Vers 1H20, l'un des vigiles de la grande surface, présentée comme le plus grand hypermarché de Corse, a "aperçu deux hommes qui prenaient la fuite et a vu que ça commençait à brûler", a relaté Éric Bouillard. Le vigile a fait une première intervention afin d'éteindre l'incendie avant d'appeler les secours. "Les démineurs ont mis tout cela en sécurité", a-t-il ajouté. L'enquête de flagrance a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie et "pour l'instant il n'y a pas de revendication".

Cette grande surface de 9.000 m2 est au cœur d'un centre commercial de 77.000 m2 comportant 40 enseignes dans la galerie marchande. Le projet a nécessité un investissement de 100 millions d'euros et doit générer la création d'un millier emplois. La grande surface, qui a ouvert ses portes mercredi, est installée à Baléone, une zone commerciale du Grand Ajaccio où quatre enseignes de la grande distribution sont en concurrence.

Au petit matin, aucune présence policière n'était visible autour de l'enseigne qui devait ouvrir ses portes normalement, a constaté un photographe de l'AFP, le procureure de la République d’Ajaccio indique lui que le périmètre est sécurisé en ce début de matinée.