Ces Marseillais ont passé les vacances au milieu des poubelles

Alors que Force Ouvrière a signé en dernier la fin de la grève des éboueurs le 20 décembre, il reste encore près de mille tonnes, en plus des ordures quotidiennes, à extraire des rues de Marseille. Situation aggravée avec les reliquats de votre réveillon de la Saint-Sylvestre. La présidente de la Métropole assure dans un communiqué que tout sera résorbé d'ici la fin de la semaine. A voir. De nombreux marseillais auront quoi qu'il arrive passé leurs vacances de fin d'année dans des conditions d'hygiène publique déplorables.

Un mur d'ordures

"J'ai honte pour ma ville" revient chez tous les Marseillais qui subissent les effluves de la grève de novembre. La honte et la colère des riverains d'une résidence dans le quartier de la Fourragère. Devant le portail coulissant, un mur d'ordures. Deux mètres de haut sur quasiment dix de long. "On est à un niveau de saleté rarement atteint" , "j'ai dû bouger ma bagnole parce que les rats tournent autour", "heureusement que les éboueurs ne sont pas venus pour les étrennes, ils auraient été mal reçus"... Fabienne résume l'énervement général. Elle a conservé le plus longtemps possible ses ordures sur son balcon. mais les fortes chaleurs de cet hiver en surchauffe ont rendu l'odeur insoutenable. "Constatez par vous-même ! On nous dit qu'il n'y a pas assez de personnel. On a même été jusqu'à dire que nous n'étions pas assez civiques. Je suis très en colère. Et la mairie qui renvoie la balle à la Métropole. Qu'ils arrêtent de nous prendre pour des clowns !"

Qui est le coupable ?

Un dame âgée avoue se lacher sur sa page Facebook. "Je l'ai écrit à tout le monde. Marseille, toujours insalubre et puante !" Un air, nauséabond, de déjà vu pour Romain qui revient voir ses parents Marseillais. "Je suis choqué. A chaque fois que je reviens, il y a une grève des éboueurs. A l'aéroport, il y a une grande publicité qui dit : "Marseille plus belle la ville !" C'est poubelle la vie ! On parle tant d'hygiène en ce moment avec le Covid. et quand on voit ça, franchement, c'est honteux".

Romain désigne un coupable : "Voyez comme c'est bien géré ! Merci la Métro ! Merci Madame Vassal ! Comment peut-on se mettre à dos les ramasseurs d'ordures , on a trop besoin d'eux. je ne ferai pas leur métier moi. et on vient les emmerder !" Tous n'ont pas la même compréhension du conflit qui vient de s'écouler. Bernard, vieil habitant du quartier, se pince le nez en faisant sa promenade quotidienne. "Parce qu'on les force à travailler un peu plus, ils nous font ça ! C'est lamentable. C'est une atteinte à l'hygiène publique. Ils n'ont qu'à se mettre au boulot". Hervé, dans sa résidence près des Caillols, se refuse à taper plus fort. Il montre aussi le matelas échoué devant sa porte. "L'incivilité, ça n'arrange rien. J'ai dû appeler le service "Allo mairie" pour le faire enlever alors que ce n'est pas moi qui m'en suis débarrassé."

FO estime qu'on pourrait faire mieux dans le ramassage

D'après Force Ouvrière, syndicat le plus puissant et le dernier à sortir de la grève, les équipes sont amputées de quasiment de 50% de leur personnel. Congés et arrêts de travail liés au Covid : 197 absences sur 700 agents précisément selon la Métropole. Patrick Rué, le secrétaire général de FO le déplore mais il constate : "On est comme le reste du pays, les agents sont très touchés par le Covid. Après on a proposé une liste de volontaires prêts à donner un coup de main, avec des heures supplémentaires. On ne comprend pas pourquoi la direction ne les a pas plus sollicités. On aurait pu mieux faire". Du côté de la Métropole Aix-Marseille en charge de la gestion des déchêts, on a fait appel à des sociétés privées - 32 vacations par jour.

Ce jeudi 30 décembre, la Ville de Marseille a pris un arrêté pour enjoindre la métropole à enlever les déchêts "dans l'ensemble des arrondissements". Benoît Payan le maire dénonce "une situation insoutenable".

Martine Vassal a fini par répondre sèchement au maire de Marseille par communiqué à la veille du réveillon. La présidente de la Métropole assène qu'elle "n'attend personne pour agir". Elle promet "une résorption totale des déchets sur la voie publique" d'ici à la fin de la semaine.

Selon Patrick Rué, évacuer toutes les ordures aussi vite que le prétends Martine Vassal, c'est possible mais pas avant lundi ou mardi. Sachant que seuls les volontaires travaillent le 1er janvier.