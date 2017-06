Le palais de justice d’Annecy va prendre des allures de bunker

Dès lundi prochain et en raison de la tenue d’un procès labellisé "sensible", le tribunal d’Annecy sera placé sous haute-surveillance. Interdiction de stationner, renforcement des contrôles, présence de policiers lourdement armés… le dispositif mis en place est impressionnant.

"Les riverains et les passants auront peut-être un sentiment d’oppression, reconnait la procureure d’Annecy, mais ces mesures ont été décidées pour assurer la sérénité des débats." Cela fait maintenant plusieurs mois que Véronique Denizot travaille sur l’organisation de ce procès. "Il a été labellisé sensible par le ministère de la justice, poursuit-elle. Il s’agit du procès en appel d’une affaire vol avec violence ayant entrainé la mort d’un fonctionnaire de police". C’est l’affaire dite "Pappatico", du nom de ce policier mort en avril 2012 lors d’un braquage dans une zone commercial de Saint-Alban-Leysse près de Chambéry. Lors du premier procès (juin 2016) devant les assises de Chambéry, les cinq braqueurs avaient été condamnés à des peines allant de 29 ans de réclusion à la perpétuité.

Policiers lourdement armés

Dès lundi prochain et jusqu’au 7 juillet, le palais de justice d’Annecy sera donc transformé en une sorte de Fort Knox. "Pour les riverains, cela veut dire des interdictions de stationner dans les rues Guillaume Fichet et Louis Revon, indique la procureure. Certaines rues seront également fermées lors de l’arrivée et du départ des escortes (plus de 50 gendarmes mobilisés) encadrant les accusés." Le plus visible et le plus impressionnant sera aussi la présence de policiers lourdement armés tout autour du tribunal. "Nous aurons la présence du GIPN ou du RAID sur plusieurs journées avec des policiers équipés de gilet pare-balles et casque tactique."

Principales mesures de sécurité mise en place autour du palais de justice d’Annecy (du 26 juin au 7 juillet) :

Interdiction de stationnement rue Guillaume Fichet, rue Louis Revon

Possibilité de fermetures temporaires (arrivées et départs d’escortes) de plusieurs rues

Contrôles renforcés pour entrer dans le tribunal

Présence policière accrue (au minimum 30 policiers par jours plus la présence du RAID ou du GIPN sur certaines journées)

Contrôles des accès, fouille systématique, présence de policiers lourdement équipés et interdiction de stationnement…" - Véronique Denizot, procureure d’Annecy

La palais de justice d'Annecy va prendre, dès lundi, des allures de Fort Knox. © Radio France - Richard Vivion

Vitres blindées

Pour ce procès, la salle d’audience du palais de justice d’Annecy a également dû être aménagée. La sonorisation et l’acoustique ont été revues, les box des détenus ont été refaits avec la pose de vitres blindées. "Au-delà de ce procès, le plan de lutte anti-terroriste qui considère que les établissements judiciaires sont ciblés, on nous demandé de renforcer la sécurité avec la mise en place de système de bornes anti-intrusion (contre les attaques à la voiture-bélier) sur le parvis du palais de justice." La facture de l’ensemble des travaux avoisine les 200 000 euros.