Le palais de justice de Tarbes déclaré cluster covid

Le palais de justice de Tarbes est déclaré foyer infectieux depuis ce vendredi. Trois membres du personnel sont positifs à la covid-19. Les collègues les plus proches sont à l'isolement pour le moment, et les 67 fonctionnaires présents ce vendredi matin ont fait l'objet d'un dépistage massif. Les résultats seront connus ce week-end, mais tous ceux qui ont pris l'initiative de le faire par eux mêmes sont négatifs. Le télétravail est encouragé au maximum et autant que faire se peut, et les gestes barrières sont renforcés pour le personnel en présentiel. Aucune audience n'a pour le moment été reportée, et il n'y a pas de conséquences pour les justiciables.