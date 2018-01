Indre-et-Loire, France

La rentrée solennelle du tribunal de grande instance de Tours a encore été l'occasion de tirer un bilan de l'année écoulée et d'entendre des personnels de justice en souffrance. Le tribunal aura maintenu une activité soutenue en 2017, malgré des "effectifs insuffisants" ont répété tour à tour la présidente du tribunal de grande instance et le procureur de la République. 35677 crimes et délits ont fait l'objet de plaintes et de procès verbaux. 2500 jugements ont été rendus l'an dernier au pénal. Le délais de jugement est de six mois, relativement court grâce aux procédures de reconnaissance de culpabilité ou de comparution immédiate. 62% des affaires sont ainsi jugées en pénal au tribunal de Tours en procédure raccourcie, un chiffre au-dessus de la moyenne nationale.

Il faut six mois pour être jugé en Indre-et-Loire devant le tribunal correctionnel

"Nous faisons le maximum avec les moyens qu'on nous donne, des moyens nettement insuffisants" a dit non sans amertume Jean-Luc Beck, le procureur. La délinquance est relativement stable en Indre-et-Loire, elle est contenue, mais les cas qui arrivent sur les bureaux du Parquet sont des faits de plus en plus graves : violences avec armes, violences contre les forces de l'ordre, rébellion. Une tendance qu'on retrouve chez les plus jeunes : 1334 affaires concernent les mineurs, en constante hausse ces dernières années. Un quatrième poste de juge pour enfants serait nécessaire, mais avec les contraintes budgétaires, la demande n'a aucune chance d'être entendue par la Chancellerie. Plus largement, la main d'oeuvre manque : des juges, des greffiers, un procureur. La juridiction tourangelle est à flux tendu, mais "nous ne nous faisons guère d'illusion sur la création de postes" a regretté la présidente du TGI.

18 mois travaux au palais de justice de Tours à partir d'avril

Le fonctionnement du palais de justice de Tours va être fortement perturbé pendant un an et demi, à partir du mois d'avril 2018. Il va faire l'objet de gros travaux, "sans délocalisation de l'activité" a regretté le procureur Jean-Luc Beck. Le chantier va coûter cinq millions d'euros. Deux salles d'audience vont être rénovées, un guichet d'accueil va être créé sous la terrasse du palais, des accès handicapés vont être faits, les cellules "particulièrement vétustes" vont être refaites, les accès aux véhicules de gendarmerie et de police vont être améliorés. Le tribunal d'instance va lui quitter la rue Edouard Vaillant, et prendre possession du rez-de-chaussée de l'ancienne poste toute proche.