Le palais des congrès de Vittel évacué après une alerte à la bombe, un homme placé en garde à vue

Le palais des congrès de Vittel a été évacué ce mercredi en début d'après midi après une alerte à la bombe. 350 personnes, qui participaient à un forum de l'emploi, ont quitté les lieux et un périmètre de sécurité a été installé.

Les forces de sécurité, dont le PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie), sont intervenues. Après des fouilles minutieuses dans l'ensemble du bâtiment, aucun engin explosif n'a été trouvé.

L'homme, qui aurait lancé la fausse alerte, a été interpelé quelques heures plus tard à son domicile de Vittel. Il est placé en garde à vue à la gendarmerie de la ville. Le parquet d'Epinal précise ce mercredi soir à France Bleu Lorraine que l'enquête est en cours et que l'audition du mis en cause n'a pas encore été réalisée.