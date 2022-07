Le papa du nageur tué en 2019 dans le lac du Bourget lance un appel de détresse : "l'auteur doit se dénoncer"

"Je demande au pilote de ce bateau, qui sait très bien ce qu'il a fait, de se faire connaître, de reconnaître sa responsabilité" explique Michel Morlot, le papa de Julien, tué en septembre 2019 alors qu'il faisait de la natation longue distance dans le lac du Bourget, à Tresserve, en Savoie.

"L'auteur peut se libérer en se dénonçant"

Le jeune homme de 31 ans avait été percuté par un bateau et le pilote qui avait pris fuite n'a jamais été retrouvé malgré une longue enquête. "_Le parquet de Chambéry nous a dit mercredi dernier que l'affaire était classée sans suite_, malgré les recherches très importantes qui ont été menées par les policiers" précise Michel Morlot. "

"On a besoin que le pilote se dénonce pour que justice soit rendue à notre fils !" - Michel Morlot

"Cette personne doit avoir ce boulet, ce poids sur sa conscience et elle peut se libérer en se faisant connaître, l'auteur peut faire preuve d'humanité cette fois" ajoute le père de la victime. "Il a laissé notre fils dans l'eau après l'avoir percuté, il ne lui a laissé aucune chance de survie alors qu'il y avait une très bonne visibilité et que Julien avait une bouée pour se signaler".

"Pour ne pas rester dans la lâcheté et l'inhumanité, l'auteur doit se faire connaître"- Michel Morlot

"On n'a pas de recours possible, on ne va pas faire les recherches nous-mêmes ; les policiers ont beaucoup travaillé, ils ont entendu les témoins, mais il y a près de 4.000 bateaux sur ce lac et ils n'ont pas réussi à l'identifier, il faut que l'auteur se dénonce sinon on ne saura jamais" explique Michel Morlot.

AUDIO - Le cri de détresse de Michel Morlot, le papa de la victime. Copier

"On a besoin de savoir ce qui s'est passé, que justice soit rendue"

"On a besoin de savoir, moi, sa maman qui souffre énormément, ses deux grandes sœurs, ses amis ; il faut qu'on puisse faire notre deuil" précise le papa de la victime. "Il était très visible, on ne comprend pas comment ça s'est passé, on a besoin de savoir pour avancer".

"L'erreur est humaine mais cette lâcheté, rester dans le déni, c'est vraiment inhumain" explique Michel Morlot. "On espère qu'il entendra cet appel ou que des proches qui seraient au courant, parce qu'il en a forcément parlé à certaines personnes, puissent nous aider".

AUDIO - L'appel à l'aide de Michel Morlot, le père de la victime. Copier