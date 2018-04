Jarny, France

Francis Siedlewski a replié sa tente ce mardi soir vers 17h et il est rentré chez lui. Il a arrêté sa grève de la faim entamée samedi 7 avril car il a obtenu des avancées dans son dossier : une audience devant la cour d'appel de Nancy pour étudier une mesure d'éloignement contre l'un de ses voisins, un sexagénaire condamné par le tribunal correctionnel de Briey en décembre 2017 pour agression sexuelle sur sa fille (un an de prison avec sursis et cinq années de mise à l'épreuve, il a fait appel de la décision). Les faits remontent à juillet 2016, à l'époque la fille de Francis Siedlewski avait 8 ans.

Francis Siedlewski ne buvait que du café et de l'eau depuis samedi, il "remercie tous les gens qui l'ont aidé et qui ont signé la pétition". Une pétition largement partagée sur internet et qui avait rassemblé ce mercredi près de 10.000 signatures sous le titre "soutien à une victime et à sa famille, obligées de vivre à 20 mètres de son bourreau".

"Ce n'est pas aux victimes d'être coupables, je ne déménagerai pas" - Francis Siedlewski sur France Bleu Lorraine

La famille de Francis Siedlewski habite dans le même lotissement que l'agresseur, à 22 mètres de distance. "On ouvre la fenêtre, on peut croiser ce type", s'indigne le père de famille de 52 ans sur France Bleu Lorraine. "Quand ma fille le voit, elle est totalement perturbée, elle en pisse dans sa culotte", raconte, la voix pleine de colère, ce papa à bout. Il rajoute que sa fille, qui avait 9 ans au moment des faits, a dû subir une opération chirurgicale : " A cause du stress, elle s'était fait des nœuds dans le ventre.

Un rassemblement de soutien à Francis Siedlewski est organisé ce jeudi matin devant l'hôtel de ville de Jarny à 10h.