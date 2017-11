Le Pape François a nommé un nouvel évêque de Dax

Après la démission de monseigneur Gaschignard, éloigné des Landes après des attitudes « inappropriés » sur des adolescents de la région, le Pape François a nommé Monseigneur Souchu nouvel évêque du diocèse d’Aire et de Dax ce mercredi midi.

Il arrive en ne connaissant "rien ni personne". Le diocèse d'Aire et de Dax a un nouvel évêque depuis ce mercredi midi. Monseigneur Nicolas Souchu a été nommé par le Pape François ce mercredi 15 novembre pour remplacer Monseigneur Gaschignard, démissionnaire et exfiltré à Grenoble après ses "attitudes inappropriées" de l’aveu même du diocèse de Dax, sur des adolescents de la région en avril 2017. En juin, une enquête avait été classée sans suite par le parquet de Dax, qui avait confirmé l'existence de gestes et paroles déplacés à l'égard d'adolescents de la part de Mgr Hervé Gaschignard, tout en précisant qu'aucun ne relevait d'une qualification pénale.

Le nouvel évêque Souchu officie actuellement à Rennes. Il célèbrera sa 1ere messe en la cathédrale de Dax le dimanche 17 décembre à 15h30.