Le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin

C'est Philippe Barbarin qui a communiqué l'information dans un communiqué ce mardi : le Pape François a refusé sa démission présentée la veille au Vatican, invoquant "la présomption d'innocence". Le cardinal Barbarin qui précise qu'il se mettra "quelque temps" en retrait au diocèse de Lyon.

"Lundi matin, j'ai remis ma mission entre les mains du Saint Père. En invoquant la présomption d'innocence, il n'a pas voulu accepter cette démission", a annoncé Mgr Barbarin, qui reste donc archevêque de Lyon mais qui laissera désormais la conduite des affaires courantes à l'actuel vicaire général Yves Baumgarten.

En 2016, une enquête dans laquelle le nom de Philippe Barbarin figurait avait en effet été ouverte pour « non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs ». Elle a été classée sans suite quelques mois plus tard mais les plaignants ont demandé une citation directe devant le tribunal. Le procès avait donc eu lieu en janvier. Mgr Barbarin a été condamné le 7 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation de délit sexuel, dans l'affaire dite "du père Preynat". Il a fait appel de ce jugement.

Le communiqué de Philippe Barbarin

