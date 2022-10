Un papy escroc de 83 ans se déguisait en facteur pour détrousser des mamies vulnérables à Nîmes

Le papy de 83 ans pistait des mamies encore plus âgées que lui dans les rues de Nîmes pour leur voler leurs cartes bancaires. Entre juillet et septembre dernier, au moins quatre dames de 90 ans et plus ont été victimes de ce vol par ruse très bien organisé. Pour gagner la confiance de ses victimes, l'escroc se déguisait en facteur, avec un tenue de La Poste manifestement très bien imitée qu'il avait confectionnée lui même. Il expliquait aux mamies qu'il fallait changer leur carte bancaire défectueuse et qu'un de ses collègues passerait un peu plus tard pour régler le problème. En attendant cette opération, il leur demandait de placer leur carte avec le code secret dans une enveloppe. Il détournait alors leur attention pendant quelques secondes, le temps de remplacer l'enveloppe contenant la carte par une autre vide et de repartir avec toutes les données. Lorsque les mamies se rendaient compte de la supercherie, il était trop tard.

Le papy escroc a fini par se faire repérer par des caméras de vidéosurveillance alors qu'il effectuait un retrait de 300 euros à un distributeur automatique. L'homme n'en était pas à son coup d'essai, loin s'en faut, puisque les enquêteurs ont découvert qu'il avait déjà été condamné à 12 reprises pour des faits similaires.

Le parquet de Nîmes va demander ce jeudi son placement en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate lundi prochain. Ce multirécidiviste invétéré risque désormais jusqu'à 14 ans de prison.