Paquet neutre obligatoire : un casse-tête pour les buralistes charentais

A partir de dimanche, vous ne trouverez plus chez votre buraliste que des paquets neutres de cigarettes. Ce sont des paquets aux couleurs ternes avec des photos choc et des avertissements en lettres capitales.

Les buralistes s'y préparent depuis plusieurs mois, mais là ça devient obligatoire. A partir du 1er janvier (c'est dimanche), on ne trouvera plus, dans les débits de tabac, que des paquets de cigarettes neutres. Ce sont des paquets de couleur marron, avec des photos hyper-réalistes illustrant les dangers pour la santé. Les marques sont inscrites en lettres minuscules, et ça demande une organisation particulière à tous les professionnels. Quant aux fumeurs, ils contournent souvent les images horribles en mettant leurs cigarettes dans d'anciens paquets moins traumatisants. Et surtout, ils continuent de fumer !!

Reportage à Angoulême

