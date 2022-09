Le parc d'attractions l'Ile aux géants à Jaunay-Marigny menacé par la justice

L'Ile aux géants à Jaunay-Marigny va-t-elle fermer ses portes ? C'est la menace qui place sur ce parc d'attractions situé sur la route départementale entre Poitiers et Châtellerault, au niveau de la commune de Dissay. Les gérants de ce parc, ouvert chaque année pendant trois mois de juin à août, sont poursuivis pour aménagement illégal d'un parc d'attractions et exécution de travaux non autorisés. Des faits datant de 2018 jugés ce mardi 6 septembre au tribunal de Poitiers. Le délibéré est attendu pour le 4 octobre prochain.

Infractions aux règles d'urbanisme

Le parc est implanté sur un terrain agricole. Rien d'illégal lors de son installation en 2013 mais le plan local d'urbanisme (PLU), édité par la commune de Jaunay-Marigny, impose aux propriétaires de retirer leurs installations au bout des trois mois d'été, les trois mois d'activité. A l'origine, on trouvait surtout des jeux gonflables, facilement démontables. Mais au fil des années, l'Ile aux géants voit plus grand et installe des manèges plus imposants. Le public répond présent et les gérants font alors construire un parking, pour accueillir les clients, et des installations "en dur".

Dans le parc, on retrouve des manèges gonflables mais selon le maire, ils ne sont plus démontés après trois mois comme l'exige le plan local d'urbanisme. - Capture d'écran Google Maps

C'est en 2018 que la première alerte intervient : Jérôme Neveux, le maire de Jaunay-Marigny, signale aux propriétaires qu'ils ne sont pas en règle. Ces derniers espèrent en réalité une possible régularisation de leur terrain avec une refonte du plan local d'urbanisme par la communauté de Grand Poitiers. Les propriétaires pourraient alors laisser définitivement leurs équipements. Un pari car administrativement, rien n'indique que le statut du terrain va évoluer et si c'est le cas, cela pourrait prendre des années.

Délibéré attendu en octobre

Le maire de la commune a donc relevé l'infraction et il l'a transmise au procureur de la République de Poitiers. C'est lui qui a ensuite décidé de poursuivre les gérants du parc. Les peines requises sont donc la remise en état totale du site mais aussi 3.000 euros d'amende avec sursis.