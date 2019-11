Le parc des expositions de Mayenne est fermé au public pendant un mois suite à l'incendie de ce lundi

Au lendemain de l'incendie qui a en partie détruit le hall des expositions de Mayenne, la municipalité prend la décision à partir de ce mardi 12 novembre de fermer le site au public pendant un mois. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie.

Mayenne, France

A Mayenne, une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie du hall des expositions ce lundi 11 novembre.

L'incendie est désormais maîtrisé mais la municipalité appelle à la vigilance ce mardi 12 novembre. "Une partie du bâtiment s'est effondrée sous les flammes, le reste menace encore de s'écrouler", peut-on lire dans un communiqué de la mairie.

L'ensemble du site fermé quatre semaines

Le site sera donc "rapidement sécurisé et fermé au public" pendant un mois, tout comme les parkings du hall des expositions et les abords du site. La salle polyvalente et le Tennis Club de Mayenne restent eux accessibles.

Par ailleurs, la municipalité indique qu'elle "met tout en oeuvre pour trouver des solutions aux organisateurs de manifestations". Le parc des expositions devait notamment accueillir le salon de l'habitat et un concours de pétanque.