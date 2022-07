Le parc naturel régional du Morvan saisit le conseil d'Etat pour réguler les coupes rases

Le conseil d'Etat va-t-il permettre au parc naturel régional du Morvan de diminuer les coupes rases ? Si vous vous êtes déjà baladés dans les bois, vous avez certainement dû tomber soudainement sur des centaines d'arbres coupés d'une traite, laissant de gros trous dans la forêt. La raison : les coupes rases.

Raser un pan entier d'une forêt

Depuis plusieurs années, cette pratique a la cote. Il s'agit de raser un pan entier d'une forêt, d'une seul traite. Ensuite, de replanter à la place de nouveaux arbres, souvent tous de la même espèce ( des résineux la plupart du temps ).

Dans 50 ans, quand ces arbres seront jugés assez "mûrs", ils seront à leur tour coupés, puis remplacés. Et ainsi de suite. L'intérêt affiché de cette pratique : pouvoir fournir de grande quantité de bois à l'économie du secteur. Problèmes, cela met en danger les écosystèmes forestiers.

Des dégâts irréversibles ?

Le parc naturel régional du Morvan n'échappe pas à la règle. Devant les dégâts observés par les coupes rases, il a décidé d'agir. "Nous avons une sorte de conseil scientifique qui a documenté les effets néfastes des coupes rases. En détruisant des forêts entières, on détruit aussi la faune et la flore environnante. C'est perdu à tout jamais, même si on replante après. On ne retrouvera jamais le potentiel de biodiversité original" explique Sylvain Mathieu, le président du parc naturel régional du Morvan.

Le parc naturel du Morvan passe à l'action

Autres effets indésirables : les chemins traversant les bois sont souvent déformés par les gros engins forestiers s'occupant des coupes rases. La perte d'une grande quantité d'arbre d'un coup chamboule également les paysages, réchauffe l'atmosphère et détruit la richesse des sols.

"Depuis longtemps, nous nous battons pour réguler les coupes rases. Sans succès. Nous avons pris plusieurs mesures, comme celles d'abaisser le seuil d'autorisation des coupes rases de 4 ha à 2 ha, à titre expérimental. Mais c'est insuffisant" déplore Sylvain Mathieu.

Faire entrer les coupes rases dans le code de l'environnement européen

L'équipe du parc a alors envisagé une autre voie pour se faire entendre : "il y a un an on s'est rendu compte qu'il existait une réglementation dans le code de l'environnement européen. C'était l'outil juridique qu'on demandait" continue Sylvain Mathieu. Pourquoi ? Car les cas de figures encadrés par ce règlement, comme les reboisements de terres agricoles ou les défrichements, sont décidés après une expertise environnementale.

Le parc souhaite donc rajouter les coupes rases dans cette réglementation. Et pour ça, il a saisit le conseil d'Etat. "Si cela marche, chaque propriétaire de parcelles qui veut faire une coupe rase devra avoir demandé une autorisation environnementale au préalable". Pour simplifier : si la coupe rase met en danger la biodiversité, "c'est niet".

Réponse du conseil d'Etat attendue dans un an

La saisine a été déposé en avril 2022. Le conseil d'Etat rendra sa décision dans un an environ. Du côté de la fédération des parcs naturels régionaux français, qui soutient la démarche morvandelle, on reste positif.

"Depuis 2016 et mon arrivée à la tête de cette instance, 7 recours devant les tribunaux ont été déposés par des parcs. Et les 7 ont été acceptés, précise Michaël Weber, président de la fédération des parcs. Quand on sait que d'autres formes de gestion forestière existent, autoriser toutes les coupes rases, c'est aberrant. Il faut couper un arbre quand il est mûr, et pas raser à intervalle régulier des forêts entières. L'équipe du parc du Morvan veut que ça cesse, les habitants du Morvan veulent que ça cesse. Les pouvoirs publics doivent prendre cela en compte".