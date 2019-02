Le parc pour enfants "Le Monde de Merlin" braqué à Bourg-les-Valence

Bourg-lès-Valence, France

Un vol à main armé a secoué mercredi soir une salle de jeux pour enfants à Bourg-les-Valence, "le Monde de Merlin". Alors que deux employées étaient en train de fermer les lieux vers 19h40, trois hommes cagoulés ont fait irruption dans la salle avec des armes de poing.

Butin limité

Les trois voleurs ont arraché un tiroir caisse, le sac à main d'une des deux victimes, et dérobé en tout entre 800 et 1000 euros de butin. Une salariée dénonce la violence des voleurs, et des coups reçus. Elle a d'ailleurs dû passer la nuit à l'hôpital pour des contusions et des hématomes. L'équipe du "Monde de Merlin" est très choquée, a eu très peur, mais compte bien rouvrir dès vendredi soir pour le week-end. Une enquête est ouverte.