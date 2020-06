Le parc régional du Morvan victime d'un vol de ruches

Alors que deux ruches complètes et ses deux essaims avaient été dérobés au rucher école de la Maison du Parc dans la nuit du 1er au 2 mai, d’autres vols, plus importants, ont été constatés samedi 20 juin.

Les vols de ruches deviennent de plus en plus monnaie courante dans le Morvan. Après la disparition de deux ruches complètes en mai dernier, ce sont cette fois 27 cadres de couvains et 9 reines qui ont été dérobés, mettant ce rucher en grande difficulté, avec une seule ruche restante et la perte de la souche génétique. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 19 au 20 juin. Le parc a porté plainte auprès de la Gendarmerie.

Le miel, une valeur sûre du Parc régional du Morvan

Depuis 1991, le Parc naturel régional du Morvan porte une « Marque Parc » sur le miel, marque devenue aujourd’hui « Valeurs Parc », conduite en lien étroit avec les apiculteurs professionnels du territoire, regroupés au sein du Groupement des Apiculteurs Professionnels Morvan Bourgogne (GAPMB). Ces derniers font aujourd’hui face à une demande croissante d’amateurs souhaitant apprendre ou enrichir leurs connaissances en apiculture et sont attachés à initier les apiculteurs débutants aux bonnes pratiques apicoles.

Le rucher pédagogique du Parc régional du Morvan n'a plus qu'une ruche - Parc Régional du Morvan

La mise en place d'un rucher pédagogique

Afin de répondre à cette demande, de valoriser la préservation de l’abeille en Morvan et de favoriser la pratique de l’apiculture familiale et traditionnelle, le Parc naturel régional du Morvan a installé, en partenariat avec le GAPMB, un rucher pédagogique à la Maison du Parc à Saint- Brisson (Nièvre), dans l’objectif d’animer des ateliers pratiques à destination des habitants du territoire.

Encadrés par des apiculteurs professionnels et amateurs expérimentés du territoire du Parc du Morvan ainsi que par le Syndicat d’Apiculture Nivernais-Morvan, des stages sont programmés au rucher de la Maison du Parc, de mars à septembre, et sont réservés à des personnes possédant déjà une ruche (ou désireuses d’en posséder). Ces stages, organisés par session d’une journée entière, sont très fréquentés tout au long de l’année. La prochaine séance est prévue le samedi 27 juin, …avec une seule ruche !