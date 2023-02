Le parcours de la marche blanche en mémoire d'Héléna samedi à Brest

Le parcours de la marche blanche samedi à Brest en mémoire d'Héléna Cluyou a été précisé. La jeune femme, étudiante de 21 ans avait disparu au petit matin du 29 janvier de Recouvrance après une soirée passée en boîte de nuit sur le port. Son corps a été retrouvé brûlé à Argol, alors que son meurtrier présumé a succombé à l'hôpital après deux tentatives de suicide.

Le parcours empruntera le dernier itinéraire d'Héléna à Brest et mobilisera certainement la foule. La police précise qu'elle sera présente pour assurer la sécurité. Le point de rassemblement aura lieu à 14 heures sur le port, quai Tabarly. C'est de là, et de la discothèque The One, qu'est sortie Héléna le 29 janvier. Elle s'était ensuite dirigée vers Recouvrance.

Le cortège empruntera le même itinéraire, entre 14h30 et 16h30, via le parc à chaînes, le jardin de l'Académie de Marine, le boulevard de la Marine, le bas de la rue de Siam, puis le Pont de Recouvrance, la rue de la Porte et se dispersera à Prat Ledan, l'endroit où la trace d'Héléna a été perdue.