Le parking de l'Abbaye rouvre partiellement ses portes à Alès

Bonne nouvelle pour les Alésiens. Le parking de l'Abbaye rouvre partiellement ses portes ce vendredi 23 décembre dès 7h30. Il était fermé depuis le mercredi 7 décembre par mesure de précaution suite au rapport d’un bureau d’étude qui avait détecté des fissures. Une contre-expertise commandée par la Ville d’Alès a conclu qu'une réouverture de l’équipement était possible, avec, cependant, des travaux de rebouchage de fissures à prévoir.

Seul le niveau -3 du parking rouvre, ce qui représente 143 places de stationnement pour le grand public mais pas pour les abonnés. Les niveaux -1 et -2 restent fermés pour l’instant pour des travaux de rebouchage de fissures et de pose de témoins. La formule du "moins de 2 heures c’est gratuit", s'applique et les mesures transitoires, zone bleue de stationnement de 100 places et proposition aux abonnés d’accéder aux autres parkings souterrains du cœur de ville restent valables jusqu’à nouvel ordre.