Le Parlement adopte définitivement le projet de loi instaurant le pass vaccinal

Après deux semaines de débats parlementaires mouvementés, le projet de loi sur le pass vaccinal a finalement été adopté par le Parlement ce dimanche en fin d'après-midi. Sénateurs et députés n'ayant pas réussi à trouver un terrain d'entente après deux navettes parlementaires, c'est l'Assemblée nationale qui a donc eu le dernier mot. Le Sénat avait fortement amendé le texte en première lecture pour "fixer des limites" à son application, selon l'expression de son président Gérard Larcher. Les sénateurs souhaitaient notamment supprimer la possibilité de contrôles des pièces d'identité dans les établissements recevant du public. Le texte a largement été adopté à 225 pour, 58 votes contre et 7 abstentions.

La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon indique ce dimanche à franceinfo avoir réuni les 60 parlementaires nécessaires pour saisir le Conseil constitutionnel. L'entrée en application du texte risque donc d'être un nouvelle fois retardée. Au sein de l'exécutif, on évoque une décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 janvier prochain sur ce texte. En cas de validation, la loi pourra être promulguée vendredi 21 janvier et rentrer en vigueur le week-end prochain, avec une semaine de retard.

Une fois la loi promulguée, si elle est déclarée conforme à la Constitution, il faudra justifier, au-delà de 16 ans, d'un schéma vaccinal complet pour accéder à de nombreux lieux, dont les restaurants, les bars et les transports publics interrégionaux, ainsi qu'à certains grands rassemblements. Le test négatif qu'il était jusqu'à présent possible de présenter à la place d'une preuve de vaccination dans le cadre du "pass sanitaire" ne sera plus accepté que pour accéder aux établissements et services de santé.