Brouchy, France

Une information judiciaire pour incendie volontaire a été ouverte ce mardi par le parquet d'Amiens près la mort d'une femme de 84 ans dans un incendie à Brouchy près de Ham. Un feu dans la nuit de jeudi à vendredi qui a complètement détruit la maison de cette octogénaire.

Les habitants sous le choc

L’incendie de la semaine dernière a été particulièrement violent. Il s’est déclenché vers 3 heures du matin dans ce un coquet pavillon de la route de Chauny où Maria, la victime vivait seule. Son corps a été retrouvé dans les décombres. Depuis, ce qu’il reste de la maison à été placé sous scellé. Les rubans posés par la gendarmerie sont encore bien visibles : les lieux ont été gelés pour les besoins de l’enquête.

Un incendie volontaire ?

A ce stade de la procédure, le parquet d’Amiens retient l’hypothèse de l’incendie volontaire. Mais on se sait pas si des traces d’infractions ou de départ de feu ont été relevées sur place. Le maire de Brouchy qui est arrivé très tôt sur les lieux est encore abasourdi : il ne connaissait pas d’ennemis à cette dame de 84 ans qu’il décrit comme discrète. Il n’a pas non plus entendu parler de problèmes de voisinage ou d’éventuels rôdeurs dans le quartier.

L’enquête et les expertises se poursuivent pour tenter de faire la lumière sur ce qu’il s’est passé vendredi dernier.