Le parquet d'Avesnes sur Helpe lance un parcours d'accompagnement pluridisciplinaire pour les toxicomanes

Une alternative à la sanction pénale en cas de détention ou consommation de stupéfiants. Le parcours d'accompagnement individualisé de 6 mois commence dès la sortie de la garde à vue. La personne s'engage à un parcours de soins et bénéficie d'un accompagnement pluridisciplinaire.

"En aidant les usagers, on lutte contre les trafics", c'est le pari de Laurent Dumaine le procureur d'Avesnes sur Helpe qui lance le parcours d'accompagnement.

L'idée c'est donc de s'attaquer à la demande de stupéfiants pour limiter l'offre en accompagnant les consommateurs "des gens très ancrés dans la consommation", en majorité des héroïnomanes entre 40 et 50 ans sur l'arrondissement.

Laurent Dumaine, procureur de la république d'Avesnes sur Helpe

Un accompagnement "intense" pendant 6 mois

Une prise en charge globale en partenariat avec les services de l'état, l'hôpital, le CSAPA, Centre de Soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'agglo Maubeuge Val de Sambre, les organismes de formation et d'emploi, les bailleurs sociaux.

A sa sortie de garde à vue, la personne peut décider d'intégrer ce dispositif et donc éviter la sanction pénale, voir la prison. Elle s'engage à un suivi au CSAPA après un bilan médico-sanitaire de l'hôpital.

Après une enquête sociale, il sera accompagné par Christine Tarakanov membre de l'AJAR l'association pour l'accueil, la justice et la réinsertion pendant 6 mois à raison de 2 rdv par semaine avec des bilans réguliers

c'est intense, ça permet de soutenir la personne, ça permet de lui imposer en quelque sorte dans son environnement quelque chose d'autre que ce qu'il a d'ordinaire. On veut pas le laisser dans son environnement ordinaire qui vraisemblablement contribue aussi à son ancrage dans la délinquance

Christine Tarakanov va accompagner les toxicomanes pendant 6 mois

Des personnes qui construisent aussi leur parcours avec les professionnels

Un dispositif semblable a déjà été testé notamment à Valenciennes, et les résultats sont positifs, même si les personnes n'arrêtent pas forcément les stupéfiants, elles peuvent réduire leur consommation et ou trouver un logement, ou résoudre des problématiques sociales grâce à ce dispositif qui oblige les professionnels à un autre regard

La personne a un problème de toxicomanie, mais on prend en charge l'ensemble de ses difficultés, on la stigmatise pas, on change le regard dès le départ pour vraiment arriver à quelque chose de positif dont elle est co-acteure, c'est pour ça que ça marche, Christine Tarakanov

Un bilan de cette expérimentation sera réalisé dans 6 mois.