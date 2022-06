Le parquet d'Orléans ouvre une enquête pour dénonciation mensongère de piqûre dans une boîte de nuit

La justice vient de classer sans suite une enquête ouverte en avril 2022, suite aux propos d'une jeune loirétaine qui affirmait avoir été piquée et droguée lors d'une soirée en boîte de nuit à Saint-Loup-des-Vignes. En l'absence d'infraction, une enquête pour dénonciation mensongère est ouverte.

Dans un communiqué envoyé ce mardi 7 juin, le parquet d'Orléans explique sa décision de classer sans suite une plainte déposée le 18 avril 2022 pour "administration de substance nuisible". Une jeune femme de 19 ans affirmait avoir été piquée lors d'une soirée en boîte de nuit à Saint-Loup-des-Vignes, dans le Loiret. Elle disait avoir ressenti une douleur dans le bras et s'être affaiblie. Elle portait sur le bras une trace rougeâtre.

L'enquête ouverte et confiée aux gendarmes de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, l'audition de la victime, des ses amis, et des videurs de l'établissement visé, ont montré que "les allégations de la plaignante n'étaient pas vraisemblables" explique la procureure d'Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren dans son communiqué.

Trois enquêtes en cours pour administration de substance nuisible

La plainte de la jeune femme a donc été classée sans suite, mais parallèlement, une autre enquête a été ouverte, celle-ci pour "dénonciation mensongère de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches".

Le parquet précise que trois enquêtes préliminaires sont ouvertes à ce jour pour "administration de substance nuisible", suite à des plaintes après des piqûres. Des faits commis en février et en mai 2022 dans un établissement de nuit, et un autre dans un bar d'Orléans.