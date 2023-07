Le parquet de Bayonne à l'origine du démantèlement d'un réseau international de passeurs au Portugal

L'affaire est relayée par les autorités portugaises, ce lundi : les six "cerveaux" d'un réseau criminel de passeurs et 110 personnes en situation irrégulière sont interpellés, dans la matinée, à Lisbonne. 80 policiers portugais sur place, des analystes d'Europol (agence européenne de police criminelle), un enquêteur allemand, et trois agents de la police aux frontières d'Hendaye. Parce que tout a commencé à la frontière basque, en octobre 2021.

Équipe européenne d'enquête

À l'époque, la PAF intercepte 18 véhicules et 138 personnes en situation irrégulière, tentant d'atteindre la France par Hendaye. "Tous sont Indiens ou Pakistanais et leurs récits se ressemblent, explique le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier. Les passeurs sont jugés en comparution immédiate au palais de justice de Bayonne mais en parallèle, les enquêteurs alimentent un dossier plus vaste". Des écoutes téléphoniques, des interrogatoires... qu'ils transmettent ensuite aux enquêteurs portugais.

Car début 2023, une équipe d'enquête commune est créée sous l'égide d'Eurojust, l'organe de coopération judiciaire européen. "Une première pour ce qui est du ressort du parquet de Bayonne [...] et une réussite", selon le procureur. Les enquêteurs remontent le fil jusqu'à interpeller les six "cerveaux" du réseau : depuis plusieurs années ils vendaient une sorte de "pack" de faux papiers à des migrants, moyennant 10 000 € par personne, qui leur permettait ensuite de déposer une demande de naturalisation auprès de l'administration portugaise. Cinq ans plus tard ils obtenaient la nationalité portugaise, et pouvaient donc circuler librement dans l'Union européenne.

Pourquoi le Portugal ?

Il semblerait que ce réseau se soit saisi d'une fragilité dans la législation portugaise, liée à une loi de 2013, comme l'expliquait le journal Le Monde en février , visant à faciliter l’obtention de la nationalité portugaise pour les descendants des juifs expulsés du pays à la fin du XVᵉ siècle.