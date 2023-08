Le parquet de Bayonne instruit quatre plaintes pour viols pendant les fêtes

48h après la fin officielle des fêtes de Bayonne, c'est l'heure du bilan pour la mairie et la sous-préfecture. A côté de la musique et des rires, ce rassemblement donne lieu aussi chaque année à des agressions. La vice-procureure Caroline Parizel annonce que le parquet a enregistré quatre plaintes pour viols, la police judicaire est chargée de l'enquête. Les faits se seraient déroulés sur la voie publique et dans des appartements.

Par ailleurs, un homme a été violemment agressé le mercredi soir de l'ouverture des fêtes, le 26 juillet, il est toujours plongé dans le coma. On apprenait aussi dimanche soir qu' un jeune de 18 ans a été retrouvé mort chez lui au retour des fêtes. Des analyses toxicologiques sont en cours et une autopsie doit être réalisée avant la fin de la semaine. On sait d'ores et déjà qu'il s'agit d'une jeune homme très sportif mais qui le soir des fêtes a consommé du poppers, de l'alcool et des cachets achetés à la sauvette dont on ignore la composition. En marge des fêtes, u n CRS affecté à la sécurité s'est suicidé aussi dans son casernement le 28 juillet, juste au moment de sa prise de service.

Malgré le caractère bon enfant de la plupart des activités, des crimes et des délits sont aussi commis pendant les fêtes © Radio France - Manon Claverie

Un record de participation

La participation aux fêtes est estimée à un million 300.000 personnes par la municipalité, un record selon le maire Jean-René Etchegaray. La police et la gendarmerie ont enregistré 920 plaintes au total soit le double de l’an dernier, essentiellement pour des vols de tél portables. Trois hommes ont été condamnés le 31 juillet dans des procédures séparées, à eux trois ils avaient volé 95 téléphones portables. En revanche il y a eu moins de gardes-à-vues, 28 comptabilisées contre 36 l’an dernier.

35 PV ont été dressés par la mairie concernant les nuisances sonores. Cela concerne surtout des bars récidivistes. "La lutte contre les décibels va se poursuivre et nous serons intransigeants là-dessus" a notamment déclaré le maire Jean-René Etchegaray